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У Дніпрі біля маршрутки на ходу відпало колесо, власник погрожував журналістам (фото, відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Проблема сталася з маршрутним таксі №157 Новина оновлена 31 жовтня 2021, 14:16
Проблема сталася з маршрутним таксі №157

Рух трамваїв на ділянці з аварією було перекрито на кілька годин

У Дніпрі один із автобусів, котрі їздять маршрутом №157, у суботу, 30 жовтня, під час перебування на дорозі втратив колесо. Журналістам, які прибули на місце події, заважали нормально працювати.

Подробиці інциденту повідомляє місцеве видання "Інформатор".

Відомо, що аварія з маршруткою сталася після десятої вечора. На перехресті вулиці Шмідта та проспекту Пушкіна громадський автобус встиг вчасно пригальмувати, перш ніж його ліве заднє колесо покотилося убік.

Через те, що сталося, на цій ділянці дороги кілька годин було утруднено рух. Крім того, "постраждали" і трамваї, які рухаються цими вулицями — автобус перекрив їх залізничні колії.

Проїзд трамваю був неможливий
Проїзд трамваю був неможливий

Інформації щодо постраждалих серед людей немає. Проте такими мало не стали місцеві кореспонденти, які приїхали сфотографувати наслідки аварії.

Після втрати колеса маршрутку трохи "перекосило"
Після втрати колеса маршрутку трохи "перекосило"
Частина автобуса, яка залишилася без колеса
Частина автобуса, яка залишилася без колеса

Повідомляється, що чоловік, який назвався "власником машини", непрозоро натякав на те, що знає, куди можна "засунути фотоапарат". Також лунали погрози розбити техніку об асфальт.

Відомо також, що інцидент вдалося вичерпати без втручання правоохоронців — зламаний автобус відбуксував з дороги евакуатор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно в Полтаві біля маршрутки на повному ходу відпали відразу два колеса — момент встигли зняти на відео.

Теги:
#ДТП #Дніпро #Маршрутка #Колесо
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