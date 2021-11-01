В Днепре мужчина трагически погиб, просто выйдя из дома (фото)

Один неправильный шаг стоил человеку жизни.

В Днепре мужчина вышел из дома и погиб из-за трагической случайности.

Об этом информирует телеграм-канал "Ху**ый Днепр".

По его информации, происшествие произошло на улице Короленко, во дворе дома №33.

Мужчина вышел из дома, но не заметил яму и свалился в нее, ударившись головой о трубу. От полученной травмы он скончался на месте.

"На месте полиция и СОГ. Судя по всему, погибший жил здесь, поскольку был одет в домашнюю одежду", — сказано в сообщении.

Яма в Днепре

Других деталей пока не сообщается, как и не ясно, почему опасная яма оказалась не закрыта какими-либо ограждениями или предупреждающими знаками.

Как сообщалось ранее, в Днепре накануне нашли мертвой 16-летнюю девушку Валерию Статюху. Предполагается, что она покончила с собой, спрыгнув с многоэтажки. На эти мысли натолкнуло то, что она еще в 2017 году неоднократно поднимала тему самоубийства на своих страницах в социальных сетях.