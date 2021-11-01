У Дніпрі чоловік трагічно загинув, просто вийшовши з дому (фото)

Один неправильний крок коштував людині життя.

У Дніпрі чоловік вийшов з дому та загинув через трагічну випадковість.

Про це інформує телеграм-канал " Ху**ий Дніпро ".

За його інформацією, подія сталася на вулиці Короленка, на подвір’ї будинку №33.

Чоловік вийшов з дому, але не помітив яму і впав у неї, вдарившись головою об трубу. Від травми він помер на місці.

"На місці поліція та СОГ. Судячи з усього, загиблий жив тут, оскільки був одягнений у домашній одяг", — сказано в повідомленні.

Яма у Дніпрі

Інших деталей поки не повідомляється, як і не ясно, чому небезпечна яма виявилася не закрита будь-якими огорожами або знаками, що попереджають.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі напередодні знайшли мертвою 16-річну дівчину Валерію Статюху. Передбачається, що вона наклала на себе руки, зістрибнувши з багатоповерхівки. На ці думки наштовхнуло те, що вона ще 2017 року неодноразово порушувала тему самогубства на своїх сторінках у соціальних мережах.