Стало незачем жить: под Днепром женщина легла под машины из-за ссоры с мужем (видео 18+)

Водитель автомобиля не успел заметить лежащую на дороге женщину

Мрачный инцидент произошел в Каменском, что на Днепропетровщине, — местную жительницу, заявившую, что ей не нужна жизнь, переехал автомобиль. Водитель не заметил решившую лечь на дорогу женщину.

Подробности сообщает Telegram-канал "Х__вое Каменское".

Известно, что трагедия произошла на мосту через реку Днепр. Очевидцы рассказывают, что аварии предшествовала ссора между двумя пешеходами — супружеской парой.

Сообщается, что мужчина заявил о желании получить развод. Сразу после этого женщина заверила своего избранника, что в таком случае ей не нужна жизнь, и в качестве доказательства вышла на мост, где легла на проезжую часть. К сожалению, вероятно ожидаемого примирения не произошло: в считанные минуты женщину переехал автомобиль.

Из соображений этичности мы не публикуем видео с моментом аварии на сайте, но при желании вы можете его посмотреть в нашем Telegram-канале "Telegraf Black" (строго 18+). Особо впечатлительным людям лучше удержаться от просмотра.

От полученных травм горе-Джульетта скончалась на месте. Приехавшая на место происшествия "скорая" лишь констатировала наступление смерти.

Сейчас над выяснением всех обстоятельств работают правоохранительные органы.

Интересно, что многие пользователи сети сочувствуют водителю, который совершил наезд на женщину. По их мнению, он элементарно мог не успеть ее заметить в темноте, а она сама решила покончить с собой.

Напомним, "Телеграф" также рассказывал о недавнем ДТП с участием мотоциклиста в Киеве. Несмотря на то, что обошлось без смертей, водитель легковушки, совершивший аварию, скрылся с места происшествия.