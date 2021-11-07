Зник сенс життя: під Дніпром жінка лягла під машини через сварку з чоловіком (відео 18+)

Водій автомобіля не встиг помітити жінку, яка лежала на дорозі.

Похмурий інцидент стався у Кам’янському, що на Дніпропетровщині — місцеву мешканку, яка заявила, що їй не потрібне життя, переїхав автомобіль. Водій не помітив жінку, яка вирішила лягти на дорогу.

Подробиці повідомляє Telegram-канал "Х__ве Кам’янське".

Відомо, що трагедія сталася мостом через річку Дніпро. Очевидці розповідають, що аварії передувала сварка між двома пішоходами — подружньою парою.

Повідомляється, що чоловік заявив про бажання оформити розлучення. Відразу після цього жінка запевнила свого обранця, що в такому разі їй не потрібне життя, і в якості доказу вийшла на міст, де лягла на проїжджу частину. На жаль, імовірно очікуваного примирення не відбулося: за лічені хвилини жінку переїхав автомобіль.

З міркувань етичності ми не публікуємо відео з моменту аварії на сайті, але за бажання ви можете його подивитися у нашому Telegram-каналі "Telegraf Black" (лише 18+). Особливо вразливим людям краще утриматись від перегляду.

Від отриманих травм горе-Джульєтта померла на місці. "Швидка", яка приїхала на місце події, лише констатувала настання смерті.

Наразі над з’ясуванням усіх обставин працюють правоохоронні органи.

Цікаво, що багато користувачів мережі співчувають водієві, який скоїв наїзд на жінку. На їхню думку, він елементарно міг не встигнути її помітити в темряві, а вона сама вирішила накласти на себе руки.

Нагадаємо, "Телеграф" також розповідав про нещодавню ДТП за участю мотоцикліста у Києві. Незважаючи на те, що обійшлося без смертей, водій легковика, який скоїв аварію, втік з місця події.