Укр

"Ужас, что происходит": у школы в Днепре орудует живодер (фото 18+)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Страшные находки появляются рядом с школой №51 Новость обновлена 07 ноября 2021, 15:24
Страшные находки появляются рядом с школой №51

Только за один день изверг расправился с тремя животными

Жители Днепра обеспокоены судьбой своих домашних любимцев — в Чечеловском районе города появился живодер.

Подробностями и довольно нелицеприятными снимками поделились в одном из местных пабликов.

Известно, что "зона комфорта" изверга, который свежует мелких животных, находится неподалеку средней общеобразовательной школы №51.

Чаще всего на страшные находки в виде шкурок убитых котов и собак начали натыкаться на перекрестке улиц Нестерова и Могилевского.

"Зона комфорта" днепровского живодера
"Зона комфорта" днепровского живодера

По свидетельству очевидцев, лишь за субботу, 6 ноября, живодер расправился минимум с тремя животными.

С этических соображений мы не публикуем снимки с мест происшествий на сайте, однако при желании вы можете ознакомиться с ними в Telegram-канале "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ". Предупреждаем: чувствительным людям лучше воздержаться от просмотра, фото строго 18+.

Многие жители Днепра восприняли происходящее близко к сердцу. Некоторые из пользователей сети даже пожелали, чтобы человека, издевающегося над домашними питомцами, постигла такая же судьба. Также многие поражаются ужасу этой ситуации.

Напомним, что около месяца назад прилюдный случай живодерства произошел и в Одесской области. Как рассказывал "Телеграф", в Рени посреди парка несовершеннолетний изверг на глазах у прохожих убил маленького щенка.

Теги:
#Убийство #Днепр #Животные #Живодер
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