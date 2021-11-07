"Який жах відбувається": біля школи в Дніпрі орудує живодер (фото 18+)
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Тільки за один день нелюд розправився з трьома тваринами
Мешканці Дніпра стурбовані долею своїх домашніх улюбленців — у Чечелівському районі міста з’явився живодер.
Подробицями та досить неприємними знімками поділилися в одному з місцевих пабліків.
Відомо, що "зона комфорту" нелюда, який свіжує дрібних тварин, знаходиться неподалік середньої загальноосвітньої школи №51.
Найчастіше на страшні знахідки у вигляді шкурок убитих котів та собак натикаються на перехресті вулиць Нестерова та Могилевського.
За свідченням очевидців, лише за суботу, 6 листопада, живодер розправився мінімум із трьома тваринами.
З етичних міркувань ми не публікуємо знімки з місць пригод на сайті, проте за бажання ви можете ознайомитись з ними у Telegram-каналі "Дніпро ОПЕРАТИВНИЙ". Попереджаємо: чутливим людям краще утриматися від перегляду, фото 18+.
Багато жителів Дніпра сприйняли те, що відбувається, близько до серця. Деякі із користувачів мережі навіть побажали, щоб людину, яка знущається з домашніх вихованців, спіткала така ж доля. Також чимало людей жахається цій ситуації.
Нагадаємо, що близько місяця тому прилюдний випадок живодерства стався і на Одещині. Як розповідав "Телеграф", у Рені посеред парку неповнолітній нелюд на очах у перехожих убив маленьке цуценя.
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