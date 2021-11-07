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"Який жах відбувається": біля школи в Дніпрі орудує живодер (фото 18+)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Страшні знахідки з’являються поряд зі школою №51 Новина оновлена 07 листопада 2021, 15:24
Страшні знахідки з’являються поряд зі школою №51

Тільки за один день нелюд розправився з трьома тваринами

Мешканці Дніпра стурбовані долею своїх домашніх улюбленців — у Чечелівському районі міста з’явився живодер.

Подробицями та досить неприємними знімками поділилися в одному з місцевих пабліків.

Відомо, що "зона комфорту" нелюда, який свіжує дрібних тварин, знаходиться неподалік середньої загальноосвітньої школи №51.

Найчастіше на страшні знахідки у вигляді шкурок убитих котів та собак натикаються на перехресті вулиць Нестерова та Могилевського.

"Зона комфорту" дніпровського живодера
"Зона комфорту" дніпровського живодера

За свідченням очевидців, лише за суботу, 6 листопада, живодер розправився мінімум із трьома тваринами.

З етичних міркувань ми не публікуємо знімки з місць пригод на сайті, проте за бажання ви можете ознайомитись з ними у Telegram-каналі "Дніпро ОПЕРАТИВНИЙ". Попереджаємо: чутливим людям краще утриматися від перегляду, фото 18+.

Багато жителів Дніпра сприйняли те, що відбувається, близько до серця. Деякі із користувачів мережі навіть побажали, щоб людину, яка знущається з домашніх вихованців, спіткала така ж доля. Також чимало людей жахається цій ситуації.

Нагадаємо, що близько місяця тому прилюдний випадок живодерства стався і на Одещині. Як розповідав "Телеграф", у Рені посеред парку неповнолітній нелюд на очах у перехожих убив маленьке цуценя.

Теги:
#Вбивство #Дніпро #Тварини #Живодер
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