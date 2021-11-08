Укр

Пошла на обгон и влетела в "Газель": на Днепропетровщине беременная женщина погибла в ДТП (видео)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ДТП в Новомосковске
ДТП в Новомосковске

Женщина в автомобиле была с мужем, он не пострадал.

В Днепропетровской области произошло лобовое столкновение между легковушкой и "Газелью", в котором погиб один человек.

Кадрами инцидента поделились в телеграм-канале "Ху**ый Днепр".

Отмечается, что ДТП случилось под Новомосковском, что неподалеку от обласного центра. Автоледи на BMW пошла на обгон из-за чего выехала на встречную полосу, но видимо не заметила идущий на встречу грузовик. Вследствие столкновения она погибла на месте, ее муж, который находился на пассажирском сидении, не пострадал.

Водитель "Газели" получил травмы разной степени тяжести и был доставлен в больницу врачами "скорой помощи". По неподтвержденным данным погибшая женщина была беременной.

Кроме того, было обнародовано и видео самого момента столкновения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве пешеход попытался в темное время суток перебежать через восемь полос оживленной трассы в час пик, что стоило ему жизни. Один из водителей попросту не успел заметить неожиданную помеху на дороге и предпринять необходимые действия, чтобы избежать трагедии.

Теги:
#ДТП #Днепропетровская область #Новомосковск
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