Слабоумие и отвага: в Киеве пешеход погиб, перебегая восьмиполосный проспект (эксклюзивные фото 18+)
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После аварии на выезде из столицы были серьезные пробки
Вечером в воскресенье, 7 ноября, у станции метро "Житомирская" в Киеве автомобиль насмерть сбил человека, который пытался перебежать проспект в неустановленном для этого месте.
На месте событий побывал корреспондент "Телеграфа".
Отмечается, что инцидент случился как раз в час пик, — мужчина возрастом около 40 лет пытался перебежать довольно оживленный проспект Победы в темной одежде. Стоит заметить, что там целых восемь полос с отбойником посередине.
Водитель белого Mercedes-Benz 350 двигался в сторону автостанции "Дачная" и увидел пешехода в последний момент, вследствие чего просто не успел затормозить.
Медики констатировали смерть пешехода. Личность погибшего пока не удалось установить.
Правоохранители начали расследование инцидента.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"
Напомним, прошлой ночью на Софиевской Борщаговке в Киеве мотоциклист разбился о Lexus насмерть.
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