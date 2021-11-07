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Слабоумие и отвага: в Киеве пешеход погиб, перебегая восьмиполосный проспект (эксклюзивные фото 18+)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Мужчина умер на месте, а машина почти не пострадала Новость обновлена 07 ноября 2021, 22:23
Мужчина умер на месте, а машина почти не пострадала

После аварии на выезде из столицы были серьезные пробки

Вечером в воскресенье, 7 ноября, у станции метро "Житомирская" в Киеве автомобиль насмерть сбил человека, который пытался перебежать проспект в неустановленном для этого месте.

На месте событий побывал корреспондент "Телеграфа".

Отмечается, что инцидент случился как раз в час пик, — мужчина возрастом около 40 лет пытался перебежать довольно оживленный проспект Победы в темной одежде. Стоит заметить, что там целых восемь полос с отбойником посередине.

Водитель белого Mercedes-Benz 350 двигался в сторону автостанции "Дачная" и увидел пешехода в последний момент, вследствие чего просто не успел затормозить.

Медики констатировали смерть пешехода. Личность погибшего пока не удалось установить.

Правоохранители начали расследование инцидента.

Обувь мужчины отлетела далеко от места столкновения с автомобилем
Обувь мужчины отлетела далеко от места столкновения с автомобилем
Также на асфальте осталась лежать его окровавленная маска
Также на асфальте осталась лежать его окровавленная маска
Mercedes получил легкие повреждения
Mercedes получил легкие повреждения
У автомобиля помяло капот
У автомобиля помяло капот
Движение авто в районе некоторое время было затруднено
Движение авто в районе некоторое время было затруднено
Личность погибшего пешехода еще только предстоит установить
Личность погибшего пешехода еще только предстоит установить

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Напомним, прошлой ночью на Софиевской Борщаговке в Киеве мотоциклист разбился о Lexus насмерть.

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