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Слабоумство та відвага: у Києві пішохід загинув, перебігаючи восьмисмуговий проспект (ексклюзивні фото 18+)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Чоловік помер на місці, а машина майже не постраждала Новина оновлена 07 листопада 2021, 22:23
Чоловік помер на місці, а машина майже не постраждала

Після аварії на виїзді зі столиці були серйозні пробки

Увечері в неділю, 7 листопада, біля станції метро "Житомирська" у Києві автомобіль насмерть збив людину, що намагалася перебігти проспект у невстановленому для цього місці.

На місці подій побував кореспондент "Телеграфа".

Зазначається, що інцидент трапився якраз у годину пік — чоловік віком близько 40 років намагався перебігти проспект Перемоги у темному одязі. Варто зауважити, що там цілих вісім смуг із відбійником посередині.

Водій білого Mercedes-Benz 350 рухався у бік автостанції "Дачна" та побачив пішохода в останній момент, внаслідок чого просто не встиг загальмувати.

Медики констатували смерть пішохода. Особу загиблого поки що не вдалося встановити.

Правоохоронці розпочали розслідування інциденту.

Взуття чоловіка відлетіло далеко від місця зіткнення з автомобілем
Взуття чоловіка відлетіло далеко від місця зіткнення з автомобілем
Також на асфальті залишилася лежати його закривавлена маска
Також на асфальті залишилася лежати його закривавлена маска
Mercedes отримав легкі ушкодження
Mercedes отримав легкі ушкодження
У автомобіля пом’яло капот
У автомобіля пом’яло капот
Рух авто в районі деякий час був утруднений
Рух авто в районі деякий час був утруднений
Особу загиблого пішохода ще треба встановити
Особу загиблого пішохода ще треба встановити

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Нагадаємо, минулої ночі на Софіївській Борщагівці у Києві мотоцикліст помер після зіткнення з Lexus.

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