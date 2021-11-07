Слабоумство та відвага: у Києві пішохід загинув, перебігаючи восьмисмуговий проспект (ексклюзивні фото 18+)
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Після аварії на виїзді зі столиці були серйозні пробки
Увечері в неділю, 7 листопада, біля станції метро "Житомирська" у Києві автомобіль насмерть збив людину, що намагалася перебігти проспект у невстановленому для цього місці.
На місці подій побував кореспондент "Телеграфа".
Зазначається, що інцидент трапився якраз у годину пік — чоловік віком близько 40 років намагався перебігти проспект Перемоги у темному одязі. Варто зауважити, що там цілих вісім смуг із відбійником посередині.
Водій білого Mercedes-Benz 350 рухався у бік автостанції "Дачна" та побачив пішохода в останній момент, внаслідок чого просто не встиг загальмувати.
Медики констатували смерть пішохода. Особу загиблого поки що не вдалося встановити.
Правоохоронці розпочали розслідування інциденту.
Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"
Нагадаємо, минулої ночі на Софіївській Борщагівці у Києві мотоцикліст помер після зіткнення з Lexus.
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