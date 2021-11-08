Пішла на обгін і влетіла в "Газель": на Дніпропетровщині вагітна жінка загинула в ДТП (відео)

Жінка в автомобілі була із чоловіком, він не постраждав.

У Дніпропетровській області сталося лобове зіткнення між легковиком та "Газеллю", в ДТП загинула одна людина.

Кадрами інциденту поділилися у телеграм-каналі " Ху**ий Дніпро ".

Зазначається, що ДТП сталася під Новомосковськом, що неподалік обласного центру. Автоледі на BMW пішла на обгін через що виїхала на зустрічну смугу, але мабуть не помітила вантажівку, що йшла на зустріч. Внаслідок зіткнення жінка загинула на місці, її чоловік, який перебував на пасажирському сидінні, не постраждав.

Водій "Газелі" отримав травми різного ступеня важкості та був доставлений до лікарні лікарями "швидкої допомоги". За непідтвердженими даними, загибла жінка була вагітною.

Крім того, було оприлюднено відео самого моменту зіткнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві пішохід спробував у темний час доби перебігти через вісім смуг жвавої траси в годину пік, що коштувало йому життя. Один із водіїв просто не встиг помітити несподівану перешкоду на дорозі та вжити необхідних заходів, щоб уникнути трагедії.