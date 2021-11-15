В Днепропетровской области рыбак смог поймать "рыбу мечты" и это не язь (фото)
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Мужчине потребовалось около получаса, чтобы достать рыбу из воды.
Опытный рыбак Владимир Макаренко из города Верховцево, что в Днепропетровской области, поймал свою рыбу мечты и показал, как она выглядит.
Об этом пишет Информатор.
По его словам, он зачастую рыбачит в местах на отдалении от Верховцево, но в этот раз решил съездить на местный ставок Первомайский, где он изначально намеревался выловить щуку.
Стоит отметить, что свою цель он таки достиг и выловил полуторакилограммовую красавицу.
Но на этом он решил не останавливаться и взял наживку покрупнее.
Он говорит, что после этого его удочка чуть не сломалась, однако ему удалось вовремя среагировать и "вступить в бой" с достойным оппонентом. Сражение с огромной рыбой продолжалось около получаса, в результате которого ему все же удалось вытащить на берег метрового толстолобика.
Вес трофея составил внушительных 37 килограмм.
Мужчина на радостях отдал щуку соседним рыбакам, а сам поехал домой радовать семью.
Как сообщалось ранее, в сентябре в Британии сантехник выловил из моря 250-килограмовую акулу и тем самым побил местный рекорд, который держался почти 30 лет.
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