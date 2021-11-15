У Дніпропетровській області рибалка зміг упіймати "рибу мрії" і це не язь (фото)
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Чоловікові знадобилося близько півгодини, щоб дістати рибу з води.
Досвідчений рибалка Володимир Макаренко з міста Верховцеве, що на Дніпропетровщині, спіймав свою рибу мрії та показав, як вона виглядає.
Про це пише Інформатор.
За його словами, він часто рибалить у місцях на відстані від Верховцева, але цього разу вирішив з’їздити на місцевий ставок Первомайський, де він спочатку мав намір виловити щуку.
Варто зазначити, що своєї мети він таки досяг і спочатку виловив півторакілограмову красуню.
Але на цьому він вирішив не зупинятися і взяв більшу наживку.
Він каже, що після цього його вудка мало не зламалася, проте йому вдалося вчасно зреагувати та "вступити в бій" з гідним опонентом. Битва з величезною рибою тривала близько півгодини, в результаті якої він зміг витягнути на берег метрового товстолобика.
Вага трофея склала значних 37 кілограмів.
Чоловік на радостях віддав щуку сусіднім рибалкам, а сам поїхав додому тішити родину.
Як повідомлялося раніше, у вересні у Британії сантехнік виловив із моря 250-кілограмову акулу і тим самим побив місцевий рекорд, який тримався майже 30 років.
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