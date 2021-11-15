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У Дніпропетровській області рибалка зміг упіймати "рибу мрії" і це не язь (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Макаренко та його риба
Володимир Макаренко та його риба

Чоловікові знадобилося близько півгодини, щоб дістати рибу з води.

Досвідчений рибалка Володимир Макаренко з міста Верховцеве, що на Дніпропетровщині, спіймав свою рибу мрії та показав, як вона виглядає.

Про це пише Інформатор.

За його словами, він часто рибалить у місцях на відстані від Верховцева, але цього разу вирішив з’їздити на місцевий ставок Первомайський, де він спочатку мав намір виловити щуку.

Варто зазначити, що своєї мети він таки досяг і спочатку виловив півторакілограмову красуню.

Але на цьому він вирішив не зупинятися і взяв більшу наживку.

Він каже, що після цього його вудка мало не зламалася, проте йому вдалося вчасно зреагувати та "вступити в бій" з гідним опонентом. Битва з величезною рибою тривала близько півгодини, в результаті якої він зміг витягнути на берег метрового товстолобика.

Вага трофея склала значних 37 кілограмів.

Чоловік на радостях віддав щуку сусіднім рибалкам, а сам поїхав додому тішити родину.

Довжина товстолобика трохи більше метра
Довжина товстолобика трохи більше метра
А його вага майже 37 кілограмів
А його вага майже 37 кілограмів

Як повідомлялося раніше, у вересні у Британії сантехнік виловив із моря 250-кілограмову акулу і тим самим побив місцевий рекорд, який тримався майже 30 років.

Теги:
#Риба #Риболовля #Товстолобики
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