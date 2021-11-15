В Днепре взорвали метизный завод: момент попал на видео

Здание рухнуло буквально за секунды

В городе Днепр в ночь на понедельник, 15 ноября, методом взрыва разрушили здание бывшего метизного завода. Последние секунды жизни предприятия попали на видео.

Как сообщают местные СМИ, взрыв на территории завода произошел около 3 часов ночи.

Чтобы провести подрывные работы было перекрыто движение в обоих направлениях по дороге вблизи предприятия — по улице Набережной Заводской от улицы Павлова до речпорта.

Известно, что здание метизного завода решили демонтировать путем взрыва из-за того, что оно находилось недалеко от высоковольтных линий и другой метод его ликвидации не представлялся возможным.

Некоторые источники сообщают, что на месте уничтоженного завода построят новый "Эпицентр".

Вот как выглядели последние секунды "жизни" метизного завода в Днепре.

Стоит отметить, что предприятие "Днепрометиз" имеет вековую историю — оно открылось 131 год назад. Завод считается одним из главных поставщиков черной металлургии как Днепра, так и Украины в целом. На сегодняшний день предприятие продолжает функционировать в стенах другого здания, а уставный капитал составляет более 83 миллионов гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе на видео зафиксировали момент взрыва и пожара на территории большого супермаркета.