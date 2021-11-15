У Дніпрі підірвали метизний завод: момент потрапив на відео

Будівля звалилася буквально за секунди

У місті Дніпро в ніч проти понеділка, 15 листопада, методом вибуху зруйнували будівлю колишнього метизного заводу. Останні секунди життя підприємства потрапили на відео.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вибух на території заводу стався близько 3 години ночі.

Щоб провести підривні роботи, було перекрито рух в обох напрямках дорогою поблизу підприємства — вулицею Набережною Заводською від вулиці Павлова до річпорту.

Відомо, що будівлю метизного заводу вирішили демонтувати шляхом вибуху через те, що він знаходився неподалік високовольтних ліній та інший метод його ліквідації був неможливим.

Деякі джерела повідомляють, що на місці знищеного заводу збудують новий "Епіцентр".

Ось як виглядали останні секунди "життя" метизного заводу у Дніпрі:

Варто зазначити, що підприємство "Дніпрометиз" має вікову історію — воно відкрилося 131 рік тому. Завод вважається одним із головних постачальників чорної металургії як Дніпра, так і України загалом. На сьогодні підприємство продовжує функціонувати у стінах іншої будівлі, а статутний капітал становить понад 83 мільйони гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі на відео зафіксували момент вибуху та пожежі на території великого супермаркету.