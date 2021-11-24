На строительстве в центре Днепра неизвестный подстрелил прораба (фото)

Работник получил ранение живота, грудной клетки и руки

В среду, 24 ноября, на одной из строительных площадок города Днепр произошла стрельба с участием неизвестного мужчины.

Как сообщает пресс-служба Днепровского районного управления полиции, ссылаясь на информацию от случайного свидетеля, инцидент произошел на стройплощадке, расположенной на улице Михаила Грушевского.

Предварительно следователи выяснили, что между работником и неизвестным лицом возник спор, во время которого гражданин выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента — 52-летнего прораба.

В результате нападения мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него ранения в области живота, груди и рук. Кроме того, у строителя сломан палец на руке.

Фото раненного мужчины опубликовал Репортер:

Прораб, которого подстрелили на стройке в Днепре

Согласно указанному факту, представители правоохранительных органов возбудили уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также полиция пытается установить личность преступника и разыскать его.

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