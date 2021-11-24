Укр

На строительстве в центре Днепра неизвестный подстрелил прораба (фото)

Автор
Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Неизвестный мужчина, открывший стрельбу на строительстве в Днепре Новость обновлена 24 ноября 2021, 19:17
Неизвестный мужчина, открывший стрельбу на строительстве в Днепре

Работник получил ранение живота, грудной клетки и руки

В среду, 24 ноября, на одной из строительных площадок города Днепр произошла стрельба с участием неизвестного мужчины.

Как сообщает пресс-служба Днепровского районного управления полиции, ссылаясь на информацию от случайного свидетеля, инцидент произошел на стройплощадке, расположенной на улице Михаила Грушевского.

Предварительно следователи выяснили, что между работником и неизвестным лицом возник спор, во время которого гражданин выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента — 52-летнего прораба.

В результате нападения мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него ранения в области живота, груди и рук. Кроме того, у строителя сломан палец на руке.

Фото раненного мужчины опубликовал Репортер:

Прораб, которого подстрелили на стройке в Днепре
Прораб, которого подстрелили на стройке в Днепре

Согласно указанному факту, представители правоохранительных органов возбудили уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также полиция пытается установить личность преступника и разыскать его.

Напомним также, как мужчина открыл огонь по пяти приставам (видео)

Теги:
#Днипро #Раненый #ГУНП #Стрілянина
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