На будівництві у центрі Дніпра невідомий підстрелив виконроба (фото)
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Працівник отримав поранення живота, грудної клітини та руки
У середу, 24 листопада, на одному з будівельних майданчиків міста Дніпро відбулася стрілянина за участі невідомого чоловіка.
Як повідомляє прес-служба Дніпровського районного управління поліції, посилаючись на інформацію від випадкового свідка, інцидент трапився на будмайданчику, розташованому на вулиці Михайла Грушевського.
Попередньо слідчі з`ясували, що між працівником та невідомою особою виникла суперечка, під час якої громадянин вихопив травматичний пістолет і кілька разів вистрілив в апонента — 52-річного виконроба.
У результаті нападу чоловіка госпіталізували до медичного закладу, де лікарі діагностували у нього поранення в області живота, грудей та рук. Окрім цього, у будівельника зламаний палець на руці.
Фото постраждалого оприлюднив Репортер:
Згідно вказаного факту представники правоохоронних органів розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Також поліція намагається встановити особу злочинця та розшукати його.
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