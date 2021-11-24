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На будівництві у центрі Дніпра невідомий підстрелив виконроба (фото)

Автор
Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Невідомий чоловік, який відкрив стрілянину на будівництві в Дніпрі Новина оновлена 24 листопада 2021, 19:17
Невідомий чоловік, який відкрив стрілянину на будівництві в Дніпрі

Працівник отримав поранення живота, грудної клітини та руки

У середу, 24 листопада, на одному з будівельних майданчиків міста Дніпро відбулася стрілянина за участі невідомого чоловіка. 

Як повідомляє прес-служба Дніпровського районного управління поліції, посилаючись на інформацію від випадкового свідка, інцидент трапився на будмайданчику, розташованому на вулиці Михайла Грушевського.

Попередньо слідчі з`ясували, що між працівником та невідомою особою виникла суперечка, під час якої громадянин вихопив травматичний пістолет і кілька разів вистрілив в апонента — 52-річного виконроба.

У результаті нападу чоловіка госпіталізували до медичного закладу, де лікарі діагностували у нього поранення в області живота, грудей та рук. Окрім цього, у будівельника зламаний палець на руці.

Фото постраждалого оприлюднив Репортер:

Виконроб, якого підстрелили на будівництві у Дніпрі
Виконроб, якого підстрелили на будівництві у Дніпрі

Згідно вказаного факту представники правоохоронних органів розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 

Також поліція намагається встановити особу злочинця та розшукати його.

Нагадаємо також, як чоловік відкрив вогонь по пʼятьох приставах (відео)

Теги:
#Дніпро #Поранений #ГУНП #Стрілянина
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