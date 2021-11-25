Укр

Началось с кабины лифта и дошло до крыши: в Днепре горит многоэтажка (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Пожар столь сильный, что его видно с разных точек города Новость обновлена 25 ноября 2021, 14:55
Пожар столь сильный, что его видно с разных точек города

До приезда пожарной команды огонь пытались затушить местные рабочие

В Днепре на проспекте Слобожанском за считанное время вспыхнула крыша многоэтажного дома. Дым от пожара настолько мощный и черный, что его снимают на видео с разных точек города. 

О происходящем сообщают в местных Telegram-пабликах.

Как можно услышать на одном из роликов, причиной возгорания называют проблемы с лифтовой кабиной. Якобы рабочие занимались плановыми ремонтными работами, но в какой-то момент что-то пошло не так.

После этого огонь перекинулся на крышу, распространяясь все быстрее. В какой-то момент огненная стихия поглотила множество воздуховодов и вытяжек, которые находятся на крыше. Как это повлияет на местных жителей, пока неизвестно.

Официальной информации о пожаре не сообщали. Также ничего не говорят о пострадавших или погибших.

Известно лишь, что на место происшествия уже прибыли пожарные. До их приезда с огнем пытались справиться рабочие — вполне вероятно, те же, которые и руководили ремонтными работами лифта.

Дым видно даже через реку
Дым видно даже через реку
Вблизи с очагом возгорания дым застилает небо
Вблизи с очагом возгорания дым застилает небо

В любом случае, огонь уже нанес колоссальный ущерб зданию. Кто именно будет платить пострадавших, пока неясно.

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал о смертельном пожаре во Львове, который также случилась в многоквартирном доме. Люди звали на помощь из окон, оказавшись заблокированными в собственных квартирах.

Теги:
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