Началось с кабины лифта и дошло до крыши: в Днепре горит многоэтажка (фото, видео)
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До приезда пожарной команды огонь пытались затушить местные рабочие
В Днепре на проспекте Слобожанском за считанное время вспыхнула крыша многоэтажного дома. Дым от пожара настолько мощный и черный, что его снимают на видео с разных точек города.
О происходящем сообщают в местных Telegram-пабликах.
Как можно услышать на одном из роликов, причиной возгорания называют проблемы с лифтовой кабиной. Якобы рабочие занимались плановыми ремонтными работами, но в какой-то момент что-то пошло не так.
После этого огонь перекинулся на крышу, распространяясь все быстрее. В какой-то момент огненная стихия поглотила множество воздуховодов и вытяжек, которые находятся на крыше. Как это повлияет на местных жителей, пока неизвестно.
Официальной информации о пожаре не сообщали. Также ничего не говорят о пострадавших или погибших.
Известно лишь, что на место происшествия уже прибыли пожарные. До их приезда с огнем пытались справиться рабочие — вполне вероятно, те же, которые и руководили ремонтными работами лифта.
В любом случае, огонь уже нанес колоссальный ущерб зданию. Кто именно будет платить пострадавших, пока неясно.
Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал о смертельном пожаре во Львове, который также случилась в многоквартирном доме. Люди звали на помощь из окон, оказавшись заблокированными в собственных квартирах.
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