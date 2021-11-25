Почалося з кабіни ліфта і дійшло до даху: у Дніпрі горить багатоповерхівка (фото, відео)

До приїзду пожежної команди вогонь намагалися загасити місцеві робітники

У Дніпрі на проспекті Слобожанському за лічені хвилини спалахнув дах багатоповерхового будинку. Дим від пожежі настільки потужний та чорний, що його знімають на відео із різних районів міста.

Про інцидент повідомляють у місцевих Telegram-пабліках.

Як можна почути на одному з роликів, причиною займання називають проблеми з ліфтовою кабіною. Буцімто робітники займалися плановими ремонтними роботами, але в якийсь момент щось пішло не так.

Після цього вогонь перекинувся на дах, поширюючись швидше. У якийсь момент вогненна стихія поглинула безліч повітроводів та витяжок, котрі знаходяться на даху. Як це вплине на місцевих жителів, наразі невідомо.

Офіційну інформацію про пожежу не повідомляли. Також нічого не говорять про постраждалих чи загиблих.

Відомо лише, що на місце події вже прибули пожежники. До їхнього приїзду з вогнем намагалися впоратися робітники — цілком імовірно, ті ж, які й керували ремонтними роботами ліфта.

Дим видно навіть через річку

Поблизу з осередком займання дим застилає небо

У будь-якому випадку вогонь вже завдав колосальної шкоди будівлі. Хто саме платитиме постраждалим, поки неясно.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв про смертельну пожежу у Львові, яка також сталася у багатоквартирному будинку. Люди кликали на допомогу з вікон, опинившись заблокованими у власних квартирах.