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Люди кричали з вікон та кликали на допомогу: у Львові сталася смертельна пожежа (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Людей виводили на свіже повітря за допомогою рятувальних пристроїв Новина оновлена 24 листопада 2021, 13:27
Людей виводили на свіже повітря за допомогою рятувальних пристроїв

У квартирі знайшли бездиханне тіло 92-річної українки

У середу, 24 листопада, у Львові на вул. Литвиненка, 14 сталася смертельна пожежа, яка полонила у квартирах мешканців багатоквартирного будинку. Люди кричали з вікон і кликали на допомогу, не маючи змоги вибратися самостійно.

За інформацією облуправління ДСНС, вогонь спалахнув близько 5:00 ранку у квартирі на другому поверсі, а густий дим охопив коридори та сходову клітку. В результаті, поки одні гасили спалах, інші за допомогою рятувальних пристроїв вивели на свіже повітря 8 осіб, а також по висувних драбинах спустили з третього поверху через вікно жінку та 2 дітей.

Пожежу загасили через 40 хвилин: площа займання склала 12 "квадратів". На місці виявили тіло 92-річної пенсіонерки: на жаль, медична допомога їй уже не знадобилася.

Причину пожежі встановлять слідчі.

Нагадаємо, у селі Медисівка Хмельницької області днями сталася трагедія: у пожежі, яка охопила дитячу кімнату, загинуло четверо малюків, молодшому з яких не було й року. Батьки намагалися врятувати дітей, але спроби виявилися марними.

Теги:
#Пожежа #Львів #Смерть #ГСЧС
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