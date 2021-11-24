Укр

Люди кричали из окон и звали на помощь: во Львове произошел смертельный пожар (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Людей выводили на свежий воздух с помощью спасательных устройств Новость обновлена 24 ноября 2021, 13:27
Людей выводили на свежий воздух с помощью спасательных устройств

В квартире нашли бездыханное тело 92-летней украинки

В среду, 24 ноября, во Львове по ул. Литвиненко, 14 произошел смертельный пожар, который пленил в квартирах жильцов многоквартирного дома. Люди кричали из окон и звали на помощь, не имея возможности выбраться самостоятельно.

По информации облуправления ГСЧС, огонь вспыхнул около 5:00 утра в квартире на втором этаже, а густой дым охватил коридоры и лестничную клетку. В результате, пока одни тушили возгорание, другие с помощью спасательных устройств вывели на свежий воздух 8 человек, а также по выдвижной стремянке спустили с третьего этажа через окно женщину и 2 детей.

Пожар потушили спустя 40 минут: площадь возгорания составила 12 "квадратов". На месте обнаружили тело 92-летней пенсионерки: увы, медпомощь ей уже не понадобилась.

Причину пожара установят следователи. 

Напомним, в селе Медисовка Хмельницкой области на днях случилась трагедия: в пожаре, который охватил детскую комнату, погибло четверо малышей, младшему из которых не было и года. Родители пытались спасти детей, но попытки оказались тщетными.

Теги:
#Пожар #Львов #Смерть #ГСЧС
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