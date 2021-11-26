Укр

В Днепре посреди улицы избили и похитили человека (момент попал на видео)

Автор
Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Задержание злоумышленника на улице в Днепре Новость обновлена 26 ноября 2021, 18:43
Задержание злоумышленника на улице в Днепре

Инцидент удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения

Посреди одной из улиц города Днепр трое неизвестных напали на мужчину, насильно затащили его к автомобилю и уехали в неизвестном направлении.

Видеозапись с камер наблюдения, расположенных неподалеку от места, где было совершено похищение, обнародовал сегодня, 26 ноября, в своем Телеграмм-канале "Днепр оперативный".

На видео видно, как трое мужчин подошли к жертве, избили и затолкали его в легковой автомобиль темного цвета. После чего транспортное средство скрылось с места происшествия.

Отмечается также, что инцидент произошел вблизи местного автовокзала.

Как сообщает издание, ссылаясь на собственные источники, правоохранители сразу же объявили план "Перехват" и оперативно задержали злоумышленников.

Напомним, как в Запорожье двое неизвестных в медицинских масках, украли младенца, с которым гуляла бабушка и увезли на авто. По информации прокуратуры, ребенок мог получить телесные повреждения. При этом в похищении сразу же заподозрили отца ребенка, который мог забрать малыша с собой в столицу.

Теги:
#Полиция #Днепр #Похищение #Перехват
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