В Днепре посреди улицы избили и похитили человека (момент попал на видео)
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Инцидент удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения
Посреди одной из улиц города Днепр трое неизвестных напали на мужчину, насильно затащили его к автомобилю и уехали в неизвестном направлении.
Видеозапись с камер наблюдения, расположенных неподалеку от места, где было совершено похищение, обнародовал сегодня, 26 ноября, в своем Телеграмм-канале "Днепр оперативный".
На видео видно, как трое мужчин подошли к жертве, избили и затолкали его в легковой автомобиль темного цвета. После чего транспортное средство скрылось с места происшествия.
Отмечается также, что инцидент произошел вблизи местного автовокзала.
Как сообщает издание, ссылаясь на собственные источники, правоохранители сразу же объявили план "Перехват" и оперативно задержали злоумышленников.
Напомним, как в Запорожье двое неизвестных в медицинских масках, украли младенца, с которым гуляла бабушка и увезли на авто. По информации прокуратуры, ребенок мог получить телесные повреждения. При этом в похищении сразу же заподозрили отца ребенка, который мог забрать малыша с собой в столицу.
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