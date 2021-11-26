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У Дніпрі посеред вулиці побили та викрали людину (момент потрапив на відео)

Автор
Наталія Чебан
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Викрадення чоловіка на вулиці у Дніпрі Новина оновлена 26 листопада 2021, 18:43
Викрадення чоловіка на вулиці у Дніпрі

Інцидент вдалося зафіксувати камерам відеоспостереження

Посеред однієї з вулиць міста Дніпро троє невідомих напали на чоловіка, силоміць затягли його до автомобіля й поїхали геть у невідомому напрямку. 

Відеозапис з камер спостереження, які розташовані неподалік від місця, де було вчинено викрадення, оприлюднив сьогодні, 26 листопада, у своєму Телеграм-каналі "Дніпро оперативний".

На відео видно, як троє чоловіків підійшли до жертви, побили та заштовхали у легковий автомобіль темного кольору. Після чого транспортний засіб зник з місця пригоди. 

Зазначається також, що інцидент трапився поблизу місцевого автовокзалу.

Як повідомляє видання, посилаючись на власні джерела, правоохоронці одразу ж оголосили план "Перехват" і оперативно затримали зловмисників. 

Нагадаємо, як у Запоріжжі двоє невідомих у медичних масках, викрали немовля, з яким гуляла бабуся та відвезли на авто у невідомому напрямку. За інформацією прокуратури, дитина могла отримати тілесні ушкодження. При цьому у викраденні одразу ж запідозрили батька дитини, який міг забрати малечу з собою до столиці.

Теги:
#Поліція #Дніпро #Викрадення #Перехоплення
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