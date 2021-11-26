У Дніпрі посеред вулиці побили та викрали людину (момент потрапив на відео)

Інцидент вдалося зафіксувати камерам відеоспостереження

Посеред однієї з вулиць міста Дніпро троє невідомих напали на чоловіка, силоміць затягли його до автомобіля й поїхали геть у невідомому напрямку.

Відеозапис з камер спостереження, які розташовані неподалік від місця, де було вчинено викрадення, оприлюднив сьогодні, 26 листопада, у своєму Телеграм-каналі "Дніпро оперативний".

На відео видно, як троє чоловіків підійшли до жертви, побили та заштовхали у легковий автомобіль темного кольору. Після чого транспортний засіб зник з місця пригоди.

Зазначається також, що інцидент трапився поблизу місцевого автовокзалу.

Як повідомляє видання, посилаючись на власні джерела, правоохоронці одразу ж оголосили план "Перехват" і оперативно затримали зловмисників.

Нагадаємо, як у Запоріжжі двоє невідомих у медичних масках, викрали немовля, з яким гуляла бабуся та відвезли на авто у невідомому напрямку. За інформацією прокуратури, дитина могла отримати тілесні ушкодження. При цьому у викраденні одразу ж запідозрили батька дитини, який міг забрати малечу з собою до столиці.