В Никопольском музее избили пенсионерку: все закончилось больницей

Что спровоцировало драку между работницами музея, пока неизвестно

В Краеведческом музее города Никополя Днепропетровской области работницы устроили потасовку, в результате которой одна из них попала в больницу.

Как сообщает пресс-служба Никопольского районного управления полиции, инцидент произошел в обеденное время, в четверг, 25 ноября.

Предварительно известно, что около 13:30 в здании музея поспорили две работницы заведения. Совсем скоро конфликт перерос в драку, в результате которой 61-летняя сотрудница получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Как отмечают в больнице, женщина была доставлена в состоянии "средней тяжести".

Сейчас представители правоохранительных органов пытаются выяснить, что могло стать причиной столь серьезного конфликта между женщинами и зафиксировали факт драки должным образом, начав уголовное расследование в рамках части 1 статьи 122 о нанесении умышленного повреждения средней тяжести.

Следствие продолжается.

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