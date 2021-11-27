У Нікопольському музеї побили пенсіонерку: все закінчилося лікарнею

Що спровокувало бійку між працівницями музею поки що невідомо

У Краєзнавчому музеї міста Нікополя Дніпропетровської області працівниці влаштували бійку, в результаті якої одна з них потрапила до лікарні.

Як повідомляє прес-служба Нікопольського районного управління поліції, інцидент трапився в обідню пору, у четвер, 25 листопада.

Попередньо відомо, що близько 13:30 у будівлі музею посперечалися дві працівниці закладу. Зовсім скоро конфлікт переріс у бійку, в результаті якої 61-річна співробітниця отримала травми та була госпіталізована до медичного закладу.

Як зазначають у лікарні, жінку доставили у стані "середньої тяжкості".

Зараз представники правоохоронних органів намагаються з`ясувати, що могло стати причиною такого серйозного конфлікту між жінками та зафіксували факт бійки належним чином, розпочавши кримінальне розслідування в рамках частини 1 статті 122 щодо нанесення навмисного ушкодження середньої тяжкості.

Слідство триває.

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