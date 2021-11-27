"Кинг-Конг вернулся": в Кривом Роге неизвестный перевернул три автомобиля (видео)

Для пользователей сети такое поведение стало отличным поводом для сарказма

В Кривом Роге, что на Днепропетровщине, ночью с 25 на 26 ноября прохожие зафиксировали странное происшествие. На одной из городских улиц мужчина переворачивал автомобили на бок.

Подробностями и видео поделились в Telegram-канале "Ху***й Днепр".

Согласно комментарию автора видео, инцидент произошел в Заречном районе. По словам снимавшего происходящее мужчины, на улице с автомобилями творится что-то неладное.

Неизвестный в одиночку смог перевернуть три автомобиля, устроив настоящий дебош. Что именно сподвигло человека на подобный поступок, неизвестно.

Очевидно, инцидент проходил рядом с каким-то магазином

В данный момент нет какой официальной информации о возможных пострадавших или причиненном мужчиной ущербе.

Однако произошедшее уже стало поводом для шуточек местных жителей, которые оценили огромную силу хулигана. Некоторые даже подметили, что с таким человеком лучше не налегать на алкоголь, а то последствия могут быть непредсказуемыми.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что жителей Днепра своим хамским поведением разозлил подросток, оскорбляющий продавщиц в киосках и записывающий это на видео.