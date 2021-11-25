Укр

"С виду такой воспитанный": в Днепре подросток оскорбил продавщицу рэпом и разозлил сеть (фото, видео)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Пользователи удивлены, как с виду такой воспитанный парень совершает такие поступки Новость обновлена 25 ноября 2021, 12:04
Пользователи удивлены, как с виду такой воспитанный парень совершает такие поступки

Школьник зачитал рэп и обзывал женщину матом ради видео для ТикТока

В Днепре продолжаются "приключения" школьника, который сначала заплевал киоск ради видео для ТикТока, а теперь выругался матом и оскорбил продавщицу сигаретного ларька.

Подросток опубликовал ролик в аккаунте @insane23450, который на момент выхода новости уже удален. Впрочем, невзирая на это, его успели растиражировать местные Телеграмм-каналы. 

Согласно записи, юный житель Днепра подошел к сигаретному киоску и вежливо попросил продавщицу послушать его рэп. И хоть та отказалась, парень достал телефон и зачитал набор матерных и оскорбительных слов. А когда продавщица начала его прогонять, и в ее адрес посыпались нецензурные слова. После этого "рэпер" и его "видеооператор" сбежали. 

Осторожно, на видео ненормативная лексика (18+)!

Сеть восприняла данное видео с особым негативом. Сотни комментаторов выразили возмущение поступком парня, также оскорбляя его, и задаваясь вопросами: куда смотрят родители и успели ли они увидеть "творчество" сына. Некоторые узнали в "рэпе" прикол Оксиморона, однако подметили, что вряд ли женщина в киоске его оценила.

Увы, жестокие и нецензурные ролики для данной соцсети — не редкость. Напомним, недавно сеть подняла на уши пара молодых людей из России, которые ради лайков начали высмеивать свою бабушку с деменцией.

Теги:
#Днепр #Оскорбление #Школьник #ТикТок
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