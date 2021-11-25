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"На вигляд такий вихований": у Дніпрі підліток образив продавчиню репом і розлютив мережу (фото, відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Користувачі здивовані, як на вигляд такий вихований хлопець робить такі вчинки Новина оновлена 25 листопада 2021, 12:04
Користувачі здивовані, як на вигляд такий вихований хлопець робить такі вчинки

Школяр зачитав реп і обзивав жінку матом заради відео для ТікТока

У Дніпрі тривають "пригоди" школяра, який спочатку заплював кіоск заради відео для ТікТока, а тепер вилаявся матом і образив продавчиню.

Підліток опублікував ролик в обліковому записі @insane23450, який на момент виходу новини вже видалений. Втім, незважаючи на це, його встигли розтиражувати місцеві Телеграм-канали.

Згідно з записом, юний житель Дніпра підійшов до цигаркового кіоску і чемно попросив продавчиню послухати його реп. І хоч та відмовилася, хлопець дістав телефон і зачитав набір матюків і образливих слів. А коли продавщиця почала його проганяти, і на її адресу посипалися нецензурні слова. Після цього "репер" та його "відеооператор" втекли.

Обережно на відео ненормативна лексика (18+)!

Мережа сприйняла це відео з особливим негативом. Сотні коментаторів висловили обурення вчинком хлопця, також ображаючи його, і запитуючи: куди дивляться батьки і чи встигли вони побачити "творчість" сина. Дехто впізнав у "репі" прикол Оксиморона, однак зауважили, що навряд чи жінка в кіоску його оцінила.

На жаль, жорстокі та нецензурні ролики для цієї соцмережі – не рідкість. Нагадаємо, нещодавно мережу підняла на вуха пара молодих людей із Росії, які заради лайків почали висміювати свою бабусю з деменцією.

Теги:
#Дніпро #Образа #Школяр #ТікТок
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