Підліток з Дніпра показав "фокус з яблуком" і розлютив мережу (відео)

Мережа обурена діями підлітка.

У Дніпрі школяр заплював кіоск, поки робив чергове відео для Тіктока.

Відповідне відео було спочатку оприлюднене у профілі @insane23450, проте канал і відео вже не доступні. Однак ролик зберігся в мережі та був наданий на огляд широкої аудиторії у телеграм-каналі "Ху**ий Дніпро".

На ньому видно, що підліток підійшов до кіоску та запропонував продавчині подивитися фокус. Мабуть, жінка спочатку не хотіла брати участь у тому, що відбувається, але хлопець наполягав.

Суть "фокусу" звелася до того, що він відкусив шматок яблука, прожував і виплюнув його у віконце. Після цього сам герой ролика та його "знімальна група" втекли з місця подій.

Користувачі мережі утримувати своє обурення від побаченого не стали. Частина коментаторів заявила, що чекає на відео вибачень, а інша закликала не залишати подію безкарною.

Як відомо, сервіс ТікТок спочатку позиціонував себе як платформа для розміщення коротких відео, що дозволило б молоді розкрити свій творчий потенціал. Однак, як показує практика, насправді автори іноді переступають норми пристойності в гонитві за переглядами.

Наприклад, нещодавно мережу підняла на вуха пара молодих людей із Росії, які заради лайків почали висміювати свою бабусю з деменцією.

А ось в Азербайджані суперечка в коментарях під одним із роликів закінчилася поножовщиною та загибеллю одного з його учасників.