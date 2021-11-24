Укр

Подросток из Днепра показал "фокус с яблоком" и привел сеть в ярость (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Скриншот
Скриншот

Сеть возмущена действиями подростка.

В Днепре школьник заплевал киоск, пока делал очередное видео для Тик-Тока.

Соответствующее видео было изначально обнародовано в профиле @insane23450, однако к настоящему моменту канал и видео уже не доступны. Однако ролик сохранился в сети и был предоставлен на обзор широкой аудитории в телеграм-канале "Ху**ый Днепр".

На нем видно, что подросток подошел к киоску и предложил продавщице посмотреть фокус. Видимо женщина поначалу не желала участвовать в происходящем, однако парень настаивал.

Суть "фокуса" свелась к тому, что он откусил кусок яблока, прожевал и выплюнул его в окошко. После этого сам герой ролика и его "съемочная группа" скрылись с места событий.

Пользователи сети сдерживать свое возмущение от увиденного не стали. Часть комментаторов заявила, что ждет видео извинений, а другая призвала не оставлять происшествие безнаказанным.

Как известно, сервис ТикТок изначально позиционировал себя, как платформа для размещения коротких видео, что позволило бы молодежи раскрыть свой творческий потенциал. Однако, как показывает практика, на деле авторы иногда переступают нормы приличия в погоне за просмотрами.

Например, недавно сеть подняла на уши пара молодых людей из России, которые ради лайков начали высмеивать свою бабушку с деменцией.

А вот в Азербайджане спор в комментариях под одним из роликов закончился поножовщиной и гибелью одного из его участников.

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