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"Кінг-Конг повернувся": у Кривому Розі невідомий перевернув три автомобілі (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Мотиви дивного вчинку досі невідомі
Мотиви дивного вчинку досі невідомі

Для користувачів мережі така поведінка стала чудовим приводом для сарказму

У Кривому Розі на Дніпропетровщині вночі з 25 на 26 листопада перехожі зафіксували дивну подію. На одній із міських вулиць чоловік перевертав автомобілі на бік.

Подробицями та відео поділилися у Telegram-каналі "Ху***й Днепр".

Згідно з коментарем автора відео, інцидент стався у Зарічному районі. За словами чоловіка, який робив запис, на вулиці з автомобілями відбувається щось дуже дивне.

Невідомий самотужки зміг перевернути три машини, влаштувавши справжній дебош. Що саме спонукало людину на такий вчинок, невідомо.

Очевидно, інцидент проходив поряд із якимсь магазином
Очевидно, інцидент проходив поряд із якимсь магазином

Наразі будь-яка офіційна інформація про можливих потерпілих або завдані чоловіком збитки відсутня.

Утім те, що сталося, вже стало приводом для жартів місцевих жителів, які оцінили величезну силу хулігана. Дехто навіть зауважив, що з такою людиною краще не налягати на алкоголь, бо наслідки можуть бути непередбачуваними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що мешканців Дніпра своєю хамською поведінкою розлютив підліток, який ображає продавщиць у кіосках і записує це на відео.

Теги:
#Дніпропетровська область #Автомобілі #Кривий Ріг
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