Укр

Настоящий сомелье: в Днепре мужчина украл бутылку коньяка за 10 тысяч гривен (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Магазин находится практически в центре города.
Магазин находится практически в центре города.

Пользователи сети посмеялись с вора и предположили причины такого поступка.

На проспекте Александра Поля, 59 в Днепре из алкогольного магазина WineTime украли бутылку элитного коньяка стоимостью в полторы минимальных зарплаты. 

Об этом сообщает региональный телеграм-канал "Х**вый Днепр". 

В группе размещены фото предполагаемого злоумышленника. Поступок мужчины вызвал шквал шуток от пользователей. Многие предлагают разделить с ними "улов" или отмечают, что он заранее начала готовиться к Новому году. 

Некоторые комментаторы отмечают, что не видят разницы между алкоголем за 1000 гривен и за 10 тысяч. 

Удивило пользователей и то, что столь дорогой напиток был в свободном доступе. Они предполагают, что его стоимость вычтут из зарплат продавцов. 

Отметим, что среди представленных на сайте магазина товаров, коньяк за 10 тысяч гривен — не самый дорогой в своей категории. 

Также на том же проспекте в Днепре менее чем через 12 часов после похищения алкоголя ограбили еще один магазин. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Мариуполе мужчина угрожал ножом кондуктору из-за проверки документов.

Теги:
#Днепр #Коньяк #Ограбление
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