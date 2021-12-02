Настоящий сомелье: в Днепре мужчина украл бутылку коньяка за 10 тысяч гривен (фото)

Пользователи сети посмеялись с вора и предположили причины такого поступка.

На проспекте Александра Поля, 59 в Днепре из алкогольного магазина WineTime украли бутылку элитного коньяка стоимостью в полторы минимальных зарплаты.

Об этом сообщает региональный телеграм-канал "Х**вый Днепр".

В группе размещены фото предполагаемого злоумышленника. Поступок мужчины вызвал шквал шуток от пользователей. Многие предлагают разделить с ними "улов" или отмечают, что он заранее начала готовиться к Новому году.

Некоторые комментаторы отмечают, что не видят разницы между алкоголем за 1000 гривен и за 10 тысяч.

Удивило пользователей и то, что столь дорогой напиток был в свободном доступе. Они предполагают, что его стоимость вычтут из зарплат продавцов.

Отметим, что среди представленных на сайте магазина товаров, коньяк за 10 тысяч гривен — не самый дорогой в своей категории.

Также на том же проспекте в Днепре менее чем через 12 часов после похищения алкоголя ограбили еще один магазин.

Ранее "Телеграф" писал, что в Мариуполе мужчина угрожал ножом кондуктору из-за проверки документов.