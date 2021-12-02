Настоящий сомелье: в Днепре мужчина украл бутылку коньяка за 10 тысяч гривен (фото)
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Пользователи сети посмеялись с вора и предположили причины такого поступка.
На проспекте Александра Поля, 59 в Днепре из алкогольного магазина WineTime украли бутылку элитного коньяка стоимостью в полторы минимальных зарплаты.
Об этом сообщает региональный телеграм-канал "Х**вый Днепр".
В группе размещены фото предполагаемого злоумышленника. Поступок мужчины вызвал шквал шуток от пользователей. Многие предлагают разделить с ними "улов" или отмечают, что он заранее начала готовиться к Новому году.
Некоторые комментаторы отмечают, что не видят разницы между алкоголем за 1000 гривен и за 10 тысяч.
Удивило пользователей и то, что столь дорогой напиток был в свободном доступе. Они предполагают, что его стоимость вычтут из зарплат продавцов.
Отметим, что среди представленных на сайте магазина товаров, коньяк за 10 тысяч гривен — не самый дорогой в своей категории.
Также на том же проспекте в Днепре менее чем через 12 часов после похищения алкоголя ограбили еще один магазин.
Ранее "Телеграф" писал, что в Мариуполе мужчина угрожал ножом кондуктору из-за проверки документов.
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