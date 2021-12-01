Укр

С ножом против кондуктора: в Мариуполе пассажира возмутила проверка ковид-документов (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В Мариуполе курсируют большие автобусы Новость обновлена 01 декабря 2021, 12:21
В Мариуполе курсируют большие автобусы

Автобус в котором произошло ЧП соединяет три района города.

Конфликт в автобусе в Мариуполе чуть не стал причиной поножовщины. Причиной стычки оказался COVID-сертификат.

Об этом сообщает сайт Mrpl.city.

Инцидент произошел в вечернее время 30 ноября в автобусе после того как кондуктор общественного транспорта попросила одного из пассажиров предъявить ковид-документ. Мужчина этого не сделал, но за него неожиданно вступился другой пассажир, который вытащил нож и начал проявлять агрессию. Он угрожал кондуктору отрезать язык и голову и матерился. 

 Агрессора пытались успокоить всем автобусом — один из пассажиров вступился за кондуктора, но в его адрес также посыпались угрозы. Кондуктор акцентировала внимание мужчины с ножом, что в транспортном средстве есть камеры. Внимание — на видео нецензурная лексика.

Это его не успокоило. Закончить конфликт он решил подобравшись поближе к "обидчику" на задней площадке — мужчине, выступившему на стороне кондуктора. Он решил войти из одних дверей автобуса и войти в другие. В это время, после его выхода из средней двери, водитель быстро их закрыл и уехал. 

Полиция обнаружила это видео и проверит факт конфликта, также установит личность агрессора. Отметим, что в соцсетях сообщают о конфликтности мужчины с ножом. 

В городе действует правило, что пенсионеры могут пользоваться льготой на проезд только при наличии ковид-сертификата.

Ранее "Телеграф" писал про случай в Одессе, когда конфликт в магазине привел к ножевому ранению в грудь

Теги:
#Автобус #Мариуполь #Проезд #Кондуктор
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