С ножом против кондуктора: в Мариуполе пассажира возмутила проверка ковид-документов (видео)

Автобус в котором произошло ЧП соединяет три района города.

Конфликт в автобусе в Мариуполе чуть не стал причиной поножовщины. Причиной стычки оказался COVID-сертификат.

Об этом сообщает сайт Mrpl.city.

Инцидент произошел в вечернее время 30 ноября в автобусе 8А после того как кондуктор общественного транспорта попросила одного из пассажиров предъявить ковид-документ. Мужчина этого не сделал, но за него неожиданно вступился другой пассажир, который вытащил нож и начал проявлять агрессию. Он угрожал кондуктору отрезать язык и голову и матерился.

Агрессора пытались успокоить всем автобусом — один из пассажиров вступился за кондуктора, но в его адрес также посыпались угрозы. Кондуктор акцентировала внимание мужчины с ножом, что в транспортном средстве есть камеры. Внимание — на видео нецензурная лексика.

Это его не успокоило. Закончить конфликт он решил подобравшись поближе к "обидчику" на задней площадке — мужчине, выступившему на стороне кондуктора. Он решил войти из одних дверей автобуса и войти в другие. В это время, после его выхода из средней двери, водитель быстро их закрыл и уехал.

Полиция обнаружила это видео и проверит факт конфликта, также установит личность агрессора. Отметим, что в соцсетях сообщают о конфликтности мужчины с ножом.

В городе действует правило, что пенсионеры могут пользоваться льготой на проезд только при наличии ковид-сертификата.

Ранее "Телеграф" писал про случай в Одессе, когда конфликт в магазине привел к ножевому ранению в грудь.