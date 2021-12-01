З ножем проти кондуктора: у Маріуполі пасажира обурила перевірка ковід-документів (відео)

Автобус у якому сталася НП з’єднує три райони міста.

Конфлікт в автобусі в Маріуполі мало не спричинив поножовщину. Причиною сутички виявився COVID-сертифікат.

Про це повідомляє сайт Mrpl.city.

Інцидент стався увечері 30 листопада в автобусі 8А після того, як кондуктор громадського транспорту попросив одного з пасажирів пред’явити ковід-документ. Чоловік цього не зробив, але за нього несподівано заступився інший пасажир, який витяг ножа та почав проявляти агресію. Він погрожував кондуктору відрізати язик і голову та матюкався.

Агресори намагалися заспокоїти всім автобусом — один із пасажирів заступився за кондуктора, але на його адресу також посипалися погрози. Кондуктор акцентувала увагу чоловіка з ножем, що у транспортному засобі є камери. Увага – на відео нецензурна лексика.

Це його не заспокоїло. Закінчити конфлікт він вирішив підібравшись ближче до "кривдника" на задньому майданчику — чоловіка, який виступив на боці кондуктора. Він вирішив вийти з одних автобусних дверей і ввійти в інші. У цей час, після його виходу із середніх дверей, водій швидко їх закрив та поїхав.

Поліція виявила це відео та перевірить факт конфлікту, також встановить особу агресора. Зазначимо, що у соцмережах повідомляють про конфліктність чоловіка з ножем.

У місті діє правило, що пенсіонери можуть користуватись пільгою на проїзд лише за наявності ковід-сертифікату.

Раніше "Телеграф" писав про випадок в Одесі, коли конфлікт у магазині призвів до ножового поранення у груди.