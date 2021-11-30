У самому центрі Одеси чоловік кинувся з ножем на покупця у магазині (фото)

Чоловіки не знайомі, про причини конфлікту не повідомляється.

В Одесі сварка між двома чоловіками закінчилася поніжовщиною. Конфлікт розпочався в одній із крамниць у центрі міста.

Про це повідомляє поліція на Одещині.

Молодий чоловік, що був напідпитку, на вулиці Дерибасівській затіяв сварку з іншим відвідувачем магазину. Той вивів його надвір. В результаті сутички, що відбулася, 18-річний хлопець ударив 28-річного чоловіка гострим предметом у груди. Потерпілого госпіталізували.

Нападника вдалося затримати неподалік, як повідомляє поліція — за кілька кварталів від місця події. Його помістили до слідчого ізолятора і вже висунули підозру у завданні тяжкого тілесного ушкодження. Повідомляється, що він місцевий житель.

Чоловікові загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі чоловік напав із ножем на відвідувачів місцевого супермаркету. Йому вдалося поранити одну з відвідувачок до того, як його обеззброїли.

Також повідомлялося, що у тому ж регіоні чоловік поранив ножем жінку та залишив її вмирати. Його засудили до семи років позбавлення волі.