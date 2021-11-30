Укр

В самом центре Одессы мужчина бросился с ножом на покупателя в магазине (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
103
Место происшествия в Одессе Новость обновлена 30 ноября 2021, 12:36
Место происшествия в Одессе

Мужчины не были знакомы, о причинах конфликта не сообщается.

В Одессе ссора между двумя мужчинами закончилась поножовщиной. Конфликт начался в одном из магазинов в центре города. 

Об этом сообщает полиция Одесской области. 

Выпивший молодой мужчина на улице Дерибасовской затеял ссору с другим посетителем магазина. Тот вывел его на улицу. В результате произошедшей стычки 18-летний парень ударил 28-летнего мужчину острым предметом в грудь. Пострадавшего госпитализировали. 

Нападавшего удалось задержать неподалеку, как сообщает полиция — в нескольких кварталах от места происшествия. Его поместили в следственный изолятор и уже предъявили подозрение в нанесении тяжкого телесного повреждения. Сообщается, что он — местный житель.

Мужчине угрожает от пяти до восьми лет лишения свободы. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе мужчина напал с ножом на посетителей местного супермаркета. Ему удалось ранить одну из посетительниц до того как его обезоружили. 

Также сообщалось, что в том же регионе мужчина ранил ножом женщину и оставил ее умирать. Его осудили на семь лет лишения свободы.

Теги:
#Одесса #Нападение #Дерибасовская
Нардеп Роман Соха уходит из фракции "Слуга народа"
Политика
Последняя капля: нардеп под аплодисменты покинул фракцию "Слуга народа" из-за нового заместителя Ермака
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Нардеп Роман Соха уходит из фракции "Слуга народа"
Последняя капля: нардеп под аплодисменты покинул фракцию "Слуга народа" из-за нового заместителя Ермака
Дата публикации
Категория
Андрей Богдан посетил шумную вечеринку LUX FM CHERRY PARTY
В день памяти жертв Голодоморов Андрей Богдан засветился на закрытой вечеринке с Монатиком
Дата публикации
Категория
Штамм коронавируса "Омикрон"
Вакцины не панацея: глава Moderna предупредил о подвохе омикрон-штамма COVID-19
Дата публикации
Категория
Удар был таким сильным, что молодому копу выжить не удалось
В Херсоне поезд переехал 22-летнего полицейского: подробности и фото
Дата публикации
Категория
На новогодние праздники украинцы могут улететь как на зимний отдых, так и в теплые края
Новый год за границей: топ-8 вариантов для отдыха на праздники