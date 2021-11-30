В самом центре Одессы мужчина бросился с ножом на покупателя в магазине (фото)

Мужчины не были знакомы, о причинах конфликта не сообщается.

В Одессе ссора между двумя мужчинами закончилась поножовщиной. Конфликт начался в одном из магазинов в центре города.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Выпивший молодой мужчина на улице Дерибасовской затеял ссору с другим посетителем магазина. Тот вывел его на улицу. В результате произошедшей стычки 18-летний парень ударил 28-летнего мужчину острым предметом в грудь. Пострадавшего госпитализировали.

Нападавшего удалось задержать неподалеку, как сообщает полиция — в нескольких кварталах от места происшествия. Его поместили в следственный изолятор и уже предъявили подозрение в нанесении тяжкого телесного повреждения. Сообщается, что он — местный житель.

Мужчине угрожает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе мужчина напал с ножом на посетителей местного супермаркета. Ему удалось ранить одну из посетительниц до того как его обезоружили.

Также сообщалось, что в том же регионе мужчина ранил ножом женщину и оставил ее умирать. Его осудили на семь лет лишения свободы.