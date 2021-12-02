Рус

Справжнє сомельє: у Дніпрі чоловік вкрав пляшку коньяку за 10 тисяч гривень (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
5
Магазин знаходиться практично у центрі міста.
Магазин знаходиться практично у центрі міста.

Користувачі мережі посміялися зі злодія та припустили причини такого вчинку.

На проспекті Олександра Поля, 59 у Дніпрі з алкогольного магазину WineTime вкрали пляшку елітного коньяку вартістю півтори мінімальні зарплати.

Про це повідомляє регіональний телеграм-канал "Х**вий Дніпро".

У групі розміщено фото передбачуваного зловмисника. Вчинок чоловіка викликав шквал жартів від користувачів. Багато хто пропонує розділити з ними "улов" або зазначають, що він заздалегідь почав готуватися до Нового року.

Деякі коментатори зазначають, що не бачать різниці між алкоголем за 1000 гривень та за 10 тисяч.

Здивувало користувачів і те, що такий дорогий напій був у вільному доступі. Вони припускають, що його вартість віднімуть із зарплат продавців.

Зазначимо, що серед представлених на сайті магазину товарів коньяк за 10 тисяч гривень — не найдорожчий у своїй категорії.

Також на тому ж проспекті у Дніпрі менш ніж за 12 годин після викрадення алкоголю пограбували ще один магазин.

Раніше "Телеграф" писав, що у Маріуполі чоловік погрожував ножем кондуктору через перевірку документів.

Теги:
#Дніпро #Коньяк #Пограбування
Ключові події дня
Україна
Підсумки дня 1 грудня: протести у Києві, Зеленський у Раді, Єрмак розповів про "вагнерівців"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові події дня
Підсумки дня 1 грудня: протести у Києві, Зеленський у Раді, Єрмак розповів про "вагнерівців"
Дата публікації
Категорія
Нагорода вручається за особисту мужність
Герой України з псевдо Да Вінчі: якби не війна, він тримав би в руках не зброю, а пензля художника
Дата публікації
Категорія
Протести у Києві
Перевибори Ради, відставка Єрмака та Зеленського: протестувальники на Майдані озвучили свої вимоги
Дата публікації
Категорія
Тарифи на тепло і світло поки залишаться незмінними
Зима прийшла: скільки українці платитимуть за тепло та світло з 1 грудня
Дата публікації
Категорія
ДПСУ
Черговий фейк: у Прикордонній службі України спростували "розстріл мігрантів у Чорнобильській зоні"