Справжнє сомельє: у Дніпрі чоловік вкрав пляшку коньяку за 10 тисяч гривень (фото)

Користувачі мережі посміялися зі злодія та припустили причини такого вчинку.

На проспекті Олександра Поля, 59 у Дніпрі з алкогольного магазину WineTime вкрали пляшку елітного коньяку вартістю півтори мінімальні зарплати.

Про це повідомляє регіональний телеграм-канал "Х**вий Дніпро".

У групі розміщено фото передбачуваного зловмисника. Вчинок чоловіка викликав шквал жартів від користувачів. Багато хто пропонує розділити з ними "улов" або зазначають, що він заздалегідь почав готуватися до Нового року.

Деякі коментатори зазначають, що не бачать різниці між алкоголем за 1000 гривень та за 10 тисяч.

Здивувало користувачів і те, що такий дорогий напій був у вільному доступі. Вони припускають, що його вартість віднімуть із зарплат продавців.

Зазначимо, що серед представлених на сайті магазину товарів коньяк за 10 тисяч гривень — не найдорожчий у своїй категорії.

Також на тому ж проспекті у Дніпрі менш ніж за 12 годин після викрадення алкоголю пограбували ще один магазин.

Раніше "Телеграф" писав, що у Маріуполі чоловік погрожував ножем кондуктору через перевірку документів.