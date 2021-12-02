Завелся свой "Гринч": сразу два города на Днепропетровщине лишились елей за сутки (видео)

Только за одни сутки в городах Днепропетровской области дерзко уничтожили два многолетних дерева

Во вторник, 30 ноября, на проспекте Гагарина в Днепре срезали 15-метровую невероятной красоты голубую ель.

Об этом пишет "Труха Днепр".

Согласно имеющейся информации, дерево "убрали" с территории для строительства нового жилого комплекса под названием "Космос". Ужасный поступок работников строительной компании попал на видео и вызвал шквал негативных эмоций у пользователей.

Реакция пользователей на вырубку дерева

После того, как вырубка приобрела резонанс в сети, к ситуации сразу "подключились" специалисты экологической инспекции и правоохранители. Пока обстоятельства происшествия выясняют, срезанное дерево исчезло в неизвестном направлении

Еще одно дерево пострадало уже в среду, 1 декабря, в Кривом Роге.

Как сообщает "Днепр Оперативный", инцидент произошел на улице Виталия Матусевича около 11.40. По словам очевидцев, известно, что поджог совершила неизвестная пожилая женщина, но детали пока не разглашаются.

На месте работали специалисты Службы спасения "101", которые ликвидировали возгорание мусора под деревом и самой ели. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Напомним, как самое большое дерево в мире оцепили лесные пожары в США — его спасали "одеялом" из фольги. Пожар возник в "Гигантском лесу" национального парка "Секвойя", где растут самые массивные и высокие деревья со всей планеты.