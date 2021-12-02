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Завівся свій "Грінч": одразу два міста на Дніпропетровщині позбулися ялин за добу (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У Кривому Розі підпалили ялинку, а в Дніпрі зрізали 15-метрову красуню
У Кривому Розі підпалили ялинку, а в Дніпрі зрізали 15-метрову красуню

Лише за одну добу у містах Дніпропетровської області зухвало знищили два багаторічних дерева

У вівторок, 30 листопада, на проспекті Гагаріна у Дніпрі зрізали 15-метрову неймовірної краси блакитну ялину.

Про це пише Телеканал D1.

Згідно наявної інформації, дерево "прибрали" з території заради будівництва нового житлового комплексу під назвою "Космос". Зухвалий вчинок працівників будівельної компанії потрапив на відео та викликав шквал негативних емоцій у користувачів.

Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі

Після того, як вирубка набула резонансу в мережі, до ситуації одразу "підключилися" фахівці екологічної інспекції та правоохоронці. Поки обставини події з`ясовують, зрізане дерево зникло у невідомому напрямку

Ще одне дерево постраждало вже у середу, 1 грудня, в Кривому Розі.

Як повідомляє "Інформатор", інцидент трапився на вулиці Віталія Матусевича близько 11:40. Зі слів очевидців відомо, що підпал учинила невідома літня жінка, але деталі поки що не розголошуються.

На місці працювали фахівці Служби порятунку "101", які ліквідували займання сміття під деревом та самої ялини. Загальна площа загоряння склала 10 квадратних метрів.

Нагадаємо, як найбільше дерево в світі оточили лісові пожежі в США — його рятували "ковдрою" із фольги. Пожежа виникла у "Гігантському лісі" національного парку "Секвойя", де ростуть наймасивніші та найбільш високі дерева з усієї планети.

Теги:
#Дніпро #Кривий Ріг #Ялинка #Підпал
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