Укр

Прямиком под новый асфальт: в Днепре два грузовика провалились посреди улицы (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
292
Грузовики застряли друг напротив друга Новость обновлена 03 декабря 2021, 11:34
Грузовики застряли друг напротив друга

Спасательная операция по вытаскиванию машин пока не увенчалась успехом

В Центральном районе Днепра произошло ЧП посреди улицы Сергея Подолинского. Здесь во время движения крупногабаритного транспорта просел асфальт, из-за чего две машины оказались "заблокированы" под землей.

Подробности сообщает Telegram-канал "ДНЕПР Труха".

Участниками не самого приятного инцидента стали грузовой КамАЗ и мусоровоз. Их колеса частично ушли под землю, "установив" машины практически друг напротив друга.

Мусоровоз даже приподняло над землей
Мусоровоз даже приподняло над землей

Как утверждают очевидцы, за неделю до происшествия на улице Подолинского происходила кладка труб. Видимо, поэтому грунт еще не слишком устойчив, что и повлекло за собой подобное оседание породы, а вместе с ней — и автомобилей.

Однако остаются вопросы к прочности асфальта и общего качества проведенных работ.

КамАЗ, кажется, "устроился" в земле слишком прочно
КамАЗ, кажется, "устроился" в земле слишком прочно

Спасательная операция насчет вытаскивания автомобилей из земляной ловушки, судя по фото, была приостановлена. Каким образом грузовые машины собираются "освободить", не провалив асфальт еще больше, пока неизвестно.

Улица Сергея Подолинского в Днепре
Улица Сергея Подолинского в Днепре

Местные комментаторы уже заявили, что пока одни работники прокладывали трубы, другие — "клали болт на асфальт".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал подробности жуткого ДТП, произошедшего в начале декабря на Обуховке в Днепре — разминуться не смогли легковой автомобиль Skoda и грузовик.

Теги:
#Днепр #Грузовик #ЧП #Мусоровоз #Провалы в земле
День рождения Савика Шустера стал местом встречи многих критиков президента
Политика
Оппозиционный фронт: какую роль придумал себе Аваков и кто может стать премьером после ухода Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
День рождения Савика Шустера стал местом встречи многих критиков президента
Оппозиционный фронт: какую роль придумал себе Аваков и кто может стать премьером после ухода Зеленского
Дата публикации
Категория
"Байрактар" совершил выстрел всего единожды
Оккупанты Донбасса боятся воевать против Украины: министр обороны назвал причину
Дата публикации
Категория
Для подавляющего большинства украинцев счастье заключается в здоровье
Что делает украинцев счастливыми: названы 7 необходимых условий
Дата публикации
Категория
Дмитрий Кулеба объяснил, в чем "затык" с членством в НАТО
Кулеба признал издевательство со стороны НАТО по поводу принятия туда Украины
Дата публикации
Категория
Этническая принадлежность - еще одна особенность коронавируса при выборе "носителей"
Не только хронические болезни: ученые назвали особенность, которая влияет на заражение COVID-19