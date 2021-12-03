Прямиком под новый асфальт: в Днепре два грузовика провалились посреди улицы (фото)

Спасательная операция по вытаскиванию машин пока не увенчалась успехом

В Центральном районе Днепра произошло ЧП посреди улицы Сергея Подолинского. Здесь во время движения крупногабаритного транспорта просел асфальт, из-за чего две машины оказались "заблокированы" под землей.

Подробности сообщает Telegram-канал "ДНЕПР Труха".

Участниками не самого приятного инцидента стали грузовой КамАЗ и мусоровоз. Их колеса частично ушли под землю, "установив" машины практически друг напротив друга.

Мусоровоз даже приподняло над землей

Как утверждают очевидцы, за неделю до происшествия на улице Подолинского происходила кладка труб. Видимо, поэтому грунт еще не слишком устойчив, что и повлекло за собой подобное оседание породы, а вместе с ней — и автомобилей.

Однако остаются вопросы к прочности асфальта и общего качества проведенных работ.

КамАЗ, кажется, "устроился" в земле слишком прочно

Спасательная операция насчет вытаскивания автомобилей из земляной ловушки, судя по фото, была приостановлена. Каким образом грузовые машины собираются "освободить", не провалив асфальт еще больше, пока неизвестно.

Улица Сергея Подолинского в Днепре

Местные комментаторы уже заявили, что пока одни работники прокладывали трубы, другие — "клали болт на асфальт".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал подробности жуткого ДТП, произошедшего в начале декабря на Обуховке в Днепре — разминуться не смогли легковой автомобиль Skoda и грузовик.