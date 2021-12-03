Прямо під новий асфальт: у Дніпрі дві вантажівки провалилися посеред вулиці (фото)

Рятувальна операція щодо витягування машин поки що не увінчалася успіхом

У Центральному районі Дніпра сталася надзвичайна пригода посеред вулиці Сергія Подолинського. Тут під час руху великогабаритного транспорту просів асфальт, через що дві машини виявилися "заблокованими" під землею.

Подробиці повідомляє Telegram-канал "ДНЕПР Труха".

Учасниками не найприємнішого інциденту стали вантажний КамАЗ та сміттєвоз. Їхні колеса частково пішли під землю, "поставивши" машини практично одиа навпроти одної.

Сміттєвоз навіть підняло над землею

Як стверджують очевидці, за тиждень до пригоди на вулиці Подолинського відбувалася кладка труб. Мабуть, тому ґрунт ще не надто стійкий, що й спричинило подібне осідання породи, а разом із нею — і автомобілів.

Однак залишаються питання до міцності асфальту та загальної якості проведених робіт.

КамАЗ, здається, "прилаштувався" у землі досить міцно

Рятувальна операція щодо витягування автомобілів із земляної пастки, судячи з фото, була припинена. Як вантажні машини збираються "звільнити", не проваливши асфальт ще більше, поки невідомо.

Вулиця Сергія Подолинського у Дніпрі

Місцеві коментатори вже заявили, що поки що одні працівники прокладали труби, інші — "клали болт на асфальт".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав подробиці жахливого ДТП, що сталося на початку грудня на Обухівці в Дніпрі — розминутися не змогли легковий автомобіль Skoda та вантажівка.