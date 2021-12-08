В центре Днепра загорелся автомобиль, нашпигованный оружием (фото, видео)

Очевидцы говорят, что слышали звуки выстрелов, а потом начался пожар в авто

В Днепре на улице Яворницкого, 25 (смотри на карте ниже) были слышны выстрелы, после чего на дороге загорелся автомобиль, нашпигованный оружием.

О происшествии сообщают очевидцы, которые делятся с местными Телеграмм-каналами фото и видео.

Согласно предварительной информации, на улице были слышны выстрелы, после чего в припаркованном авто начался пожар и послышались хлопки.

На место, помимо пожарных, прибыли криминалисты и сотрудники уголовного розыска. Догадки подтвердились: в легковушке действительно было оружие, в частности — автомат с дистанционным управлением.

Место, где произошло ЧП с возгоранием и стрельбой в Днепре

По предварительным данным, автомат направлен на выход из арки дома, который расположен на углу улиц Яворницкого и Гоголя.

Яворницкого перекрыли из-за пожара и оружия

Чей это автомобиль и предназначение стрелкового оружия будут выяснять следователи. Однако совсем рядом — на Яворницкого, 34-б — спецподразделение КОРД проводит задержание, подробности которого пока держат в тайне. Не исключено, что эти два случая связаны.

Напомним, что в ночь на 8 декабря под Киевом произошла резонансная авария с фурой, которая также завершилась возгоранием. Водителя легковушки пришлось доставать из пылающего авто случайным прохожим, а последствия попали на видео.