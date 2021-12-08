Рус

У центрі Дніпра спалахнув автомобіль, нашпигований зброєю (фото, відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
233
У згорілому авто знайшли автомат із дистанційним керуванням Новина оновлена 08 грудня 2021, 11:16
У згорілому авто знайшли автомат із дистанційним керуванням

Очевидці кажуть, що чули звуки пострілів, а потім розпочалася пожежа в авто

У Дніпрі на вулиці Яворницького, 25 (дивись на карті нижче) були чутні постріли, після чого на дорозі спалахнув автомобіль, нашпигований зброєю.

Про подію повідомляють очевидці, які діляться з місцевими Телеграм-каналами фото та відео.

Згідно з попередньою інформацією, на вулиці було чутно постріли, після чого в припаркованому авто почалася пожежа і почулися хлопки.

На місце, крім пожежників, прибули криміналісти та працівники карного розшуку. Згадки підтвердилися: у легковику справді була зброя, зокрема — автомат із дистанційним керуванням.

Місце, де сталося НП із загорянням та стріляниною у Дніпрі
Місце, де сталося НП із загорянням та стріляниною у Дніпрі

За попередніми даними, автомат спрямований на вихід з арки будинку, розташованого на розі вулиць Яворницького та Гоголя.

Яворницького перекрили через пожежу та зброю
Яворницького перекрили через пожежу та зброю

Чий це автомобіль та призначення стрілецької зброї з’ясовуватимуть слідчі. Проте зовсім поряд — на Яворницького, 34-б — спецпідрозділ КОРД проводить затримання, подробиці якого поки що тримають у таємниці. Не виключено, що ці два випадки пов’язані.

Нагадаємо, що в ніч на 8 грудня під Києвом сталася резонансна аварія з фурою, яка також завершилася спалахом. Водія легковика довелося діставати з палаючого авто випадковим перехожим, а наслідки потрапили на відео.

Теги:
#ДТП #Дніпро #Автомат #КОРД
Видання оцінило вплив представників влади та опозиції
Політика
Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Видання оцінило вплив представників влади та опозиції
Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року
Дата публікації
Категорія
Прапори США та Росії
Кремль не пішов на примирення: висновки західної преси щодо переговорів Путіна та Байдена
Дата публікації
Категорія
Дмитро Каднай
Дмитро Каднай: "Сексуальна енергія – найважливіша для артиста"
Дата публікації
Категорія
Вперше Омікрон виявили у листопаді 2021 року
Вакцинація все ще ефективна, але є нюанс: у ВООЗ розповіли про Омікрон
Дата публікації
Категорія
Біда української нерухомості – ціна на неї захмарні, але іншої немає
Нерухомість в Україні: занадто дорога, щоб купувати, але й дешевшати не буде