У центрі Дніпра спалахнув автомобіль, нашпигований зброєю (фото, відео)
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Очевидці кажуть, що чули звуки пострілів, а потім розпочалася пожежа в авто
У Дніпрі на вулиці Яворницького, 25 (дивись на карті нижче) були чутні постріли, після чого на дорозі спалахнув автомобіль, нашпигований зброєю.
Про подію повідомляють очевидці, які діляться з місцевими Телеграм-каналами фото та відео.
Згідно з попередньою інформацією, на вулиці було чутно постріли, після чого в припаркованому авто почалася пожежа і почулися хлопки.
На місце, крім пожежників, прибули криміналісти та працівники карного розшуку. Згадки підтвердилися: у легковику справді була зброя, зокрема — автомат із дистанційним керуванням.
За попередніми даними, автомат спрямований на вихід з арки будинку, розташованого на розі вулиць Яворницького та Гоголя.
Чий це автомобіль та призначення стрілецької зброї з’ясовуватимуть слідчі. Проте зовсім поряд — на Яворницького, 34-б — спецпідрозділ КОРД проводить затримання, подробиці якого поки що тримають у таємниці. Не виключено, що ці два випадки пов’язані.
Нагадаємо, що в ніч на 8 грудня під Києвом сталася резонансна аварія з фурою, яка також завершилася спалахом. Водія легковика довелося діставати з палаючого авто випадковим перехожим, а наслідки потрапили на відео.
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