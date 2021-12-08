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Авто спалахнуло прямо на дорозі після зіткнення з фурою під Києвом: відео та подробиці

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Нова ДТП за участю фури обернулася ще й пожежею Новина оновлена 08 грудня 2021, 09:53
Нова ДТП за участю фури обернулася ще й пожежею

Під час загоряння за кермом був водій, якого кинулися рятувати очевидці

У ніч на 8 грудня під Києвом сталася резонансна аварія — знову за участю фури, які останнім часом все частіше стають фігурантами смертельних ДТП. У Бориспільському районі (дивись на карті нижче) зіткнулися вантажівка та легковик, який, в результаті, спалахнув з людиною всередині.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, ДТП сталася у селі Проліски. З невідомої причини автомобілі не розминулися на дорозі: зіткнення було настільки сильним, що легковик зім’яло, і почалася пожежа. Очевидці вчасно витягли постраждалого водія із салону, але загасити вогонь самотужки не змогли.

Пожежу на дорозі у Пролісках ліквідували рятувальники, а обидва водії, на щастя, живі. Але на момент виходу новини інформації про їхній стан немає.

Місце аварії – на карті
Місце аварії – на карті

Нагадаємо, що 7 грудня під Черніговом зіткнулися маршрутка та вантажівка. Число загиблих вже зросло до 13-ти, а семеро людей, у тому числі підліток, отримали тяжкі травми.

Також ми публікували перше відео, яке з’явилося одразу після цього резонансного зіткнення.

Теги:
#Пожежа #ДТП #Київська область #Фура
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