В Каменском взрыв разрушил квартиру: спасатели показали фото и видео последствий

Дом отключили от газа до полной ликвидации последствий взрыва.

В городе Каменское, что под Днепром произошел взрыв в жилой квартире из-за чего пострадал мужчина 1994 года рождения.

Как информирует пресс-служба ГСЧС, инцидент произошел на улице Нежинской, что в Заводском районе города.

Сообщение о пожаре поступило 20 декабря около 16:45. Прибывшие на место спасатели установили, что произошел взрыв газовоздушной смеси с дальнейшим возгоранием.

Вследствие происшествия, было повреждено имущество в двух квартирах на четвертом этаже. Взрыв разрушил стену между двумя квартирами, а также повредил перегородку между четвертым и пятым этажами.

Что касается пострадавшего мужчины, то его отправили в реанимационное отделение с ожогами 50% тела.

К настоящему времени пожар потушен, но весь первый подъезд дома остался без газоснабжения. К тушению пожара спасатели привлекали 12 человек личного состава и три единицы специальной техники.

В Каменском произошел взрыв газа в жилой квартире

Как сообщалось ранее, накануне неисправность газовой колонки привела к взрыву в жилом трехэтажном доме во Львове. Вследствие происшествия пострадали шесть человек, из них трое были госпитализированы.