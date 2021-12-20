У Кам’янському вибух зруйнував квартиру: рятувальники показали фото та відео наслідків

Будинок відключили від газу до повної ліквідації наслідків вибуху.

У місті Кам’янське, що під Дніпром стався вибух у жилому домі, через що постраждав чоловік 1994 року народження.

Як інформує пресслужба ДСНС, інцидент стався на вулиці Ніжинській, що у Заводському районі міста.

Повідомлення про пожежу надійшло 20 грудня близько 16.45. Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що стався вибух газоповітряної суміші з подальшим спалахом.

Внаслідок події було пошкоджено майно у двох квартирах на четвертому поверсі. Вибух зруйнував стіну між двома квартирами, а також пошкодив перегородку між четвертим та п’ятим поверхами.

Щодо потерпілого чоловіка, то його відправили до реанімаційного відділення з опіками 50% тіла.

На цей час пожежа згашена, але весь перший під’їзд будинку залишився без газопостачання. До гасіння пожежі рятувальники залучали 12 осіб особового складу та три одиниці спеціальної техніки.

У Кам’янському стався вибух газу у житловій квартирі

Як повідомлялося раніше, напередодні несправність газової колонки призвела до вибуху у житловому триповерховому будинку у Львові. Внаслідок події постраждали шестеро людей, з них троє були госпіталізовані.