У Кам’янському вибух зруйнував квартиру: рятувальники показали фото та відео наслідків
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Будинок відключили від газу до повної ліквідації наслідків вибуху.
У місті Кам’янське, що під Дніпром стався вибух у жилому домі, через що постраждав чоловік 1994 року народження.
Як інформує пресслужба ДСНС, інцидент стався на вулиці Ніжинській, що у Заводському районі міста.
Повідомлення про пожежу надійшло 20 грудня близько 16.45. Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що стався вибух газоповітряної суміші з подальшим спалахом.
Внаслідок події було пошкоджено майно у двох квартирах на четвертому поверсі. Вибух зруйнував стіну між двома квартирами, а також пошкодив перегородку між четвертим та п’ятим поверхами.
Щодо потерпілого чоловіка, то його відправили до реанімаційного відділення з опіками 50% тіла.
На цей час пожежа згашена, але весь перший під’їзд будинку залишився без газопостачання. До гасіння пожежі рятувальники залучали 12 осіб особового складу та три одиниці спеціальної техніки.
Як повідомлялося раніше, напередодні несправність газової колонки призвела до вибуху у житловому триповерховому будинку у Львові. Внаслідок події постраждали шестеро людей, з них троє були госпіталізовані.
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