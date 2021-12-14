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У львівській багатоповерхівці вибухнув газ: відео порятунку людей вражає

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Вибух пошкодив частину конструкції будівлі
Вибух пошкодив частину конструкції будівлі

Постраждали шестеро людей, троє з них госпіталізовані.

На вулиці Замарстинівській,28 у Львові увечері 13 грудня вибухнув газ, і почалася пожежа. Займання виникло на другому поверсі триповерхового будинку. Коли пожежники прибули на місце — вогонь охопив квартиру, в якій стався вибух. У ній були люди.

Про це повідомляє ДСНС регіону.

Для гасіння пожежі знадобилася година та 24 вогнеборці. Трьох людей евакуювали з палаючої будівлі. Їм знадобилася допомога медиків у лікарні. Ще кілька людей із цього будинку також звернулися до лікарів.

Пожежники загасили охоплену вогнем квартиру
Пожежники загасили охоплену вогнем квартиру

Окрім пожежників на місці працювали працівники газової служби. Попередньо причиною вибуху стала несправна газова колонка.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що жінка-власниця квартири у тяжкому стані. У неї обпалено 25% тіла. Усього постраждали шестеро людей. Через вибух було пошкоджено стіну будинку.

Наслідки пожежі
Наслідки пожежі

Вогонь також проник усередину перекриттів та частково їх зруйнував. Після гасіння будинок оглянуть проєктувальники, щоб дізнатися, які відновлювальні роботи знадобляться.

Раніше "Телеграф" писав про масштабну пожежу у Києві — спалахнула квартира на 12 поверсі 16-поверхового будинку.

Теги:
#Газ #Пожежа #Львів #Вибух
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