"Нажрался - сиди спокойно": мужчины серьезно подрались прямо посреди автобуса в Днепре (видео)
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В сети предполагают, что оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения
В Днепре поездка в общественном транспорте для двух мужчин закончилась серьезной дракой, в ходе которой применялись кулаки, пинки ногами и нецензурная брань.
Как передает местный Telegram-кана "Днепр оперативный", инцидент произошел в 107 маршрутном автобусе, который курсирует между жилищными массивами Левобережный-3 и Тополи-3.
Судя по опубликованным кадрам, одному из пассажиров автобуса не понравился его сосед по креслу, поэтому он решил усмирить его с помощью ударов по лицу и словами "не гавкай". Оппонент был возмущен такой реакцией на его персону, поэтому пообещал "похоронить" своего соперника.
"Один пьяный дедуля докопался до другого, но не знал, что тот "подрабатывает в бюро похоронных услуг" и очень не любит, когда люди "гавкают"", — говорится в описании к видео.
Стоит отметить, что пассажиры автобуса несколько раз сделали замечание дерущимся мужчинам, однако на ситуацию это не повлияло. Вызывали ли на место сотрудников правоохранительных органов — неизвестно.
Видео 18+. На кадрах присутствует ненормативная лексика!
Ранее "Телеграф" сообщал о драке в Киеве, участниками которой стали сотрудники правоохранительных органов. Копам пришлось отбиваться от пьяного водителя, который ко всему еще и ехал на угнанном автомобиле.
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