"Нажрался - сиди спокойно": мужчины серьезно подрались прямо посреди автобуса в Днепре (видео)

В сети предполагают, что оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения

В Днепре поездка в общественном транспорте для двух мужчин закончилась серьезной дракой, в ходе которой применялись кулаки, пинки ногами и нецензурная брань.

Как передает местный Telegram-кана "Днепр оперативный", инцидент произошел в 107 маршрутном автобусе, который курсирует между жилищными массивами Левобережный-3 и Тополи-3.

Судя по опубликованным кадрам, одному из пассажиров автобуса не понравился его сосед по креслу, поэтому он решил усмирить его с помощью ударов по лицу и словами "не гавкай". Оппонент был возмущен такой реакцией на его персону, поэтому пообещал "похоронить" своего соперника.

"Один пьяный дедуля докопался до другого, но не знал, что тот "подрабатывает в бюро похоронных услуг" и очень не любит, когда люди "гавкают"", — говорится в описании к видео.

Стоит отметить, что пассажиры автобуса несколько раз сделали замечание дерущимся мужчинам, однако на ситуацию это не повлияло. Вызывали ли на место сотрудников правоохранительных органов — неизвестно.

Видео 18+. На кадрах присутствует ненормативная лексика!

Драка в 107 автобусе в Днепре - двое пьяных мужчин выясняли отношения кулаками

Ранее "Телеграф" сообщал о драке в Киеве, участниками которой стали сотрудники правоохранительных органов. Копам пришлось отбиваться от пьяного водителя, который ко всему еще и ехал на угнанном автомобиле.