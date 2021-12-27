"Нажерся — сиди спокійно": чоловіки серйозно побилися прямо посеред автобуса в Дніпрі (відео)

У мережі припускають, що обидва чоловіки були у стані алкогольного сп’яніння

У Дніпрі поїздка у громадському транспорті для двох чоловіків закінчилася серйозною бійкою, під час якої застосовувалися кулаки, стусани ногами та нецензурна лайка.

Як передає місцевий Telegram-кана "Дніпро оперативний", інцидент стався у 107 маршрутному автобусі, який курсує між житловими масивами Лівобережний-3 та Тополі-3.

Судячи з опублікованих кадрів, одному з пасажирів автобуса не сподобався його сусід по кріслу, тому він вирішив утихомирити його за допомогою ударів по обличчю та словами "не гавкай". Опонент був обурений такою реакцією на його персону, тому пообіцяв "поховати" свого суперника.

"Один п’яний дід докопався до іншого, але не знав, що той "підробляє в бюро похоронних послуг" і дуже не любить, коли люди "гавкають"", — йдеться в описі відео.

Варто зазначити, що пасажири автобуса кілька разів зробили зауваження чоловікам, що б’ються, проте на ситуацію це не вплинуло. Чи викликали на місце правоохоронців — невідомо.

Відео 18+. На кадрах є ненормативна лексика!

Бійка у 107 автобусі у Дніпрі — двоє п’яних чоловіків з’ясовували стосунки кулаками

Раніше "Телеграф" повідомляв про бійку у Києві, учасниками якої стали співробітники правоохоронних органів. Копам довелося відбиватися від п’яного водія, який до того всього пересувався на викраденому автомобілі.