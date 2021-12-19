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"Справжній фул-хаус": у Києві п’яний водій на викраденому автомобілі побився з поліцейськими (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Затримання порушника у Києві Новина оновлена 19 грудня 2021, 18:45
Затримання порушника у Києві

Чоловік "влип" на повну.

У Києві патрульні затримали водія, який був явно сповнений рішучості порушити все й одразу.

Про це повідомив телеграм-канал "Київ оперативний".

Зазначається, що все почалося, коли поліцейські помітили авто, що рухалося з порушенням правил дорожнього руху. Вимогу зупинитись водій не виконав і почав тікати від правоохоронців.

Перевірка транспортного засобу поліцейськими базами показала, що авто значиться у розшуку як викрадене.

Через деякий час водія вдалося зупинити. Після цього з’ясувалося, що він був не тільки п’яний, але й мав при собі контейнер із наркотичними речовинами.

Втім, порушника це не збентежило і він спробував "зам’яти історію", запропонувавши поліцейським 100-доларову купюру. Але коли водій зрозумів, що дати хабар правоохоронцям не вдасться, він вирішив прориватися силою та поліз у бійку.

Зрештою, чоловіка закули в наручники, а правоохоронцям тепер доведеться підраховувати скільки статей він порушив і яке покарання за це світить.

Як повідомлялося раніше, у місті Бахмач (Чернігівська область) депутат на смерть збив велосипедиста і спробував втекти з місця злочину.

Теги:
#Київ #Наркотики #Поліція #Бійка
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